Два рибалки провалилися під лід у Дніпропетровській області, одному з них не вдалося врятуватися

Про це пише ДСНС України у Дніпропетровській області на своєму сайті.

Підлідний лов часом пов'язаний з небезпекою потрапити в ополонку. Просте людське бажання покуштувати свіжої риби може дорого обійтися будь-якому рибалці. Підступним лід стає від теплої погоди і пригріває весняного сонця.

Щоб зайвий раз не ризикувати життям і здоров'ям, краще придбати рибу в найближчому магазині. Якби так міркували двоє чоловіків з Дніпропетровського села, то один з них залишився б в живих. Тепер рідним, колегам і знайомим загиблого, доводиться оплакувати непередбачену кончину.

Цей трагічний випадок стався 3 березня в селі Якимівка (Верхньодніпровський район). Традиційна рибалка стала останньою для рибалки, життя обірвалося буквально в ста метрах від берега.

На гарячу лінію до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшов сигнал о 15:50. Йшлося про двох рибалок, які провалилися в ополонку під час лову риби.

На місце події виїхав 46-ий ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА.

Як виявилося, один з них зміг сам вибратися з крижаної води, другий не зміг наслідувати приклад товариша. Потонулого людини дістали з ставка за допомогою спеціальних засобів.

Рятувальники застосували гаки, прив'язані до мотузок. Таким чином, тіло було доставлено до берега.

Ще раз хочеться звернути увагу всіх людей на небезпеку подібних занять. Виходячи на лід в плюсову температуру, значить піддавати своє життя небезпеці. Ризикувати заради улову не варто, це може принести горе вам і вашим близьким.

Нагадавши, названо райони, які залишаться без світла 4 березня.

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