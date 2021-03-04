Віддали під суд за незаконну вирубку лісу трьох жителів Дніпропетровської області

Про це пише прокуратура Дніпропетровської області на своєму сайті.

Незаконна вирубка лісу приносить великі збитки, порушує екологію, впливає на птахів і тварин. Адже зелені насадження це своєрідний захист від вітру, пилових бур і навіть глобального потепління.

Ще знаходяться люди, які не бажають берегти природне багатство, можливо, що вони не думають про своє І чужому майбутньому.

Тепер їх чекає покарання за знищення дерев за попередньою змовою. Хочеться думати, що прийняті проти лісорубів заходи, утримають від спокуси інших любителів легкої наживи.

Невідомо про що думали три «чорних» лісоруба, коли рубали дерева в Булаховському лісі (Павлоградський район). Можливо, що вони своїми думками поділяться з суддею, який стане розглядати їхню справу.

Так, проти трьох чоловіків прокуратура в Павлограді висунула і передала до суду обвинувальний акт. Підставою стала незаконна вирубка дерев, що принесла великі збитки державі Україні.

За словами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області, в серпні 2020 року троє чоловіків вирішили нарубати дерев в лісі, розташованому недалеко від села Булахівка. Приїхавши на місце, вони зайнялися самовільною вирубкою багаторічних дубів і акацій.

Розслідуванням цієї справи зайнялися співробітники поліції.

Всього від рук зловмисників постраждало 24 дерева. За скромними оцінками фахівців, збиток обчислюється сумою в 270 тисяч гривень.

Потрібно відзначити, що судовий розгляд цього злочину проти зелених насаджень ще триває.

Нагадавши, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

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