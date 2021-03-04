Вбили літню людину і заволоділи його банківською картою

Про це пише "49000.com.ua"

Абсолютно дикий випадок стався в Дніпрі. Там після візиту не проханих гостей, загинув власник квартири. Випадок привернув увагу громадськості своєю жорстокістю.

Чоловіки, які зайшли в квартиру, з'ясовували стосунки з літнім господарем. Сварка швидко переросла в бійку, наслідки якої призвели до смерті 64-річного чоловіка.

Як з'ясували правоохоронні органи Дніпропетровської області, летальний результат настав від численних гематом на тілі потерпілого.

Невідомі, які відвідали квартиру старої людини 3 березня, посварилися з власником квартири. Перевершуючи його фізично, а також користуючись чисельною перевагою, чоловіки стали жорстоко бити пенсіонера.

Як повідомили поліцейські, в хід пішли кулаки.

Відомо, що під час бійки був розбитий телевізор господаря. Після чого у лежачого без дихання пенсіонера забрали банківську карту.

Можливо, що зловмисники не очікували розплати, раз вирішили скористатися банківською картою, операції по якій можна відстежити. Викраденою карткою злочинці розплатилися за продукти, куплені в найближчому магазині. Можливо, хотіли "відзначити" дану подію.

Нападників людей затримали, ними виявилися жителі Дніпра. Одному виповнилося 32 роки, іншому 48 років.

Банківську карту вилучили як докази. Остаточну крапку в цій справі поставить суд, так як слідство ще не закінчено.

Нагадавши, у Дніпрі шукають рідних дідуся з амнезією.

Як повідомляла Politeka, під Дніпром рибалки провалилися на тонкому льоду.

Також Politeka писала, під Дніпром знайшли труп зниклої пенсіонерці.