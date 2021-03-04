Вбили літню людину і заволоділи його банківською картою
Про це пише "49000.com.ua"
Абсолютно дикий випадок стався в Дніпрі. Там після візиту не проханих гостей, загинув власник квартири. Випадок привернув увагу громадськості своєю жорстокістю.
Чоловіки, які зайшли в квартиру, з'ясовували стосунки з літнім господарем. Сварка швидко переросла в бійку, наслідки якої призвели до смерті 64-річного чоловіка.
Як з'ясували правоохоронні органи Дніпропетровської області, летальний результат настав від численних гематом на тілі потерпілого.
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Невідомі, які відвідали квартиру старої людини 3 березня, посварилися з власником квартири. Перевершуючи його фізично, а також користуючись чисельною перевагою, чоловіки стали жорстоко бити пенсіонера.
Як повідомили поліцейські, в хід пішли кулаки.
Відомо, що під час бійки був розбитий телевізор господаря. Після чого у лежачого без дихання пенсіонера забрали банківську карту.
Можливо, що зловмисники не очікували розплати, раз вирішили скористатися банківською картою, операції по якій можна відстежити. Викраденою карткою злочинці розплатилися за продукти, куплені в найближчому магазині. Можливо, хотіли "відзначити" дану подію.
Нападників людей затримали, ними виявилися жителі Дніпра. Одному виповнилося 32 роки, іншому 48 років.
Банківську карту вилучили як докази. Остаточну крапку в цій справі поставить суд, так як слідство ще не закінчено.
Нагадавши, у Дніпрі шукають рідних дідуся з амнезією.
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