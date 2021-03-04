Буде не так зручно

Влада просить врахувати, що в Дніпрі 5 березня буде перекритий один з жвавих проспектів в центрі міста, розклад міського транспорту буде істотно змінено, адже цього вимагає будівництво метро для благоустрою життя міста, а значить і городян

Про це пише "49000.com.ua".

Лінія метро в місті Дніпро найкоротша в Європі. Тим часом, цей підземний вид транспорту надзвичайно зручний і здатний врятувати від перевантаження наземні дороги міста мільйонника. Як стало відомо, в місті Дніпрі активно будують три станції метро. Для повного забезпечення безпеки людей в ході будівельних робіт буде змінено графік роботи міського транспорту.

Планується, що 5 березня з 14: 30 до 16: 30 буде закритий доступ на центральний проспект Яворницького. Відрізок від вулиці Винниченка до вулиці Єфремова стане не доступний для проходу.

Весь міський транспорт, який курсує по цій ділянці, поміняє свій маршрут. Жителям і гостям Дніпра слід врахувати інформацію при плануванні справ. Також, влада просить потерпіти тимчасові незручності.

Тролейбуси змінять маршрут таким чином: на якийсь час припинить роботу тролейбусний маршрут №1. Тролейбуси №4 рухатимуться за скороченим маршрутом від ст.м. «Металургів» до просп. Олександра Поля.

Тролейбуси № кільце "а", № кільце " Б " також поміняють маршрут: пл.Соборна — далі просп. Гагаріна — вул. Титова — вул. Робоча — вул. Пушкіна (до вул. Андрія Фабра) — потім тролейбус піде по вул. Леваневського — Залізничний вокзал — просп. Дмитра Яворницького — вул. Шмідта — вул. Робоча — вул. Титова — просп. Гагаріна — і повернеться на вул. Соборну.

Найдешевший вид транспорту трамвай. Багато хто вибирає його через зручності і дешевизни. Пасажирам слід врахувати, що трамвай №1 змінить свій маршрут: від залізничного вокзалу

Залізничний вокзал-потім просп. Дмитра Яворницького - і після вул. Центральна;

Залізничний вокзал —просп.Дмитра Яворницького — далі вул. Шмідта — і вул. Пушкіна — потім вул. Святослава Хороброго — вул. Чернишевського — вул. Севастопольська-транспортний університет.

Врахуйте, що від Транспортного університету такий маршрут:

Транспортний університет-після вул.Севастопольська — і вул. Чернишевського — вул. Святослава Хороброго — вул. Пушкіна — Вул. Шмідта — пл. Старомостова — і повертається на залізничний вокзал.

Автобусний транспорт стане ходити в обхід:

Так маршрути 87А, 101А, 124а, 146а у напрямку до Соборної площі об'їзд від просп. Дмитра Яворницького через вул. Михайла Грушевського, вул. Святослава Хороброго, вул. Чернишевського і далі за маршрутом;

маршрути 87Б, 101а, 118, 124а, 146Б, 157а у напрямку до площі Героїв Майдану об'їзд від Соборної площі через вул.Олеся Гончара, вул. Чернишевського, вул. Гоголя, після чого поїде за маршрутом.

маршрути 118, 157а у напрямку до Соборної площі об'їзд від просп.Дмитра Яворницького через вул. Михайла Грушевського, вул. Святослава Хороброго, вул. Чернишевського, просп. Гагаріна, а далі слідувати звичайному маршруту.

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