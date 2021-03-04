Не можна ображати дітей

У Кривому Розі виявили крадіжку бюджетних грошей. Близько 500 тисяч було вкрадено місцевою чиновницею у дітей

Про це пише прокуратура Дніпропетровської області на своєму сайті.

Ще один випадок крадіжки бюджетних грошей був розкритий в Кривому Розі. Представниця міської ради отримала в ході даної операції кругленьку суму в розмірі 500 тисяч гривень.

Справу було розкрито завдяки зусиллям прокуратури Дніпропетровської області.

За наявними даними, ще в 2018 році було задумана і здійснена операція, в ході якої держава недорахувала велику суму виділених грошей.

Планувалося, що бюджетні кошти підуть на капітальний ремонт місцевих навчальних закладів. Тоді ж і дозрів злочинний план між директором департаменту міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Потрібно відзначити, що в той момент, жінка працювала начальником управління.

Для цього знадобилося укласти договір підряду для виконання відповідних робіт, а точніше, на ремонт системи опалення в 4-х навчальних закладів.

Далі все було просто як у класичній схемі, ТОВ, у свою чергу, працював з двома підприємцями, які займалися продажем обладнання. Вони ж продавали все за нечуваними цінами. При цьому зайві гроші переводилися в готівку.

Як встановило слідство, керівник ТОВ вніс до звітної документації явно завищену ціну, що не відповідає дійсності.

Збиток, який підрахували фахівці, обчислюється в немаленькій сумі, близько 500 тисяч гривень.

Тепер усім, хто брав участь у даній справі, оголосили про підозру.

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