У Кривому Розі виявили крадіжку бюджетних грошей. Близько 500 тисяч було вкрадено місцевою чиновницею у дітей
Про це пише прокуратура Дніпропетровської області на своєму сайті.
Ще один випадок крадіжки бюджетних грошей був розкритий в Кривому Розі. Представниця міської ради отримала в ході даної операції кругленьку суму в розмірі 500 тисяч гривень.
Справу було розкрито завдяки зусиллям прокуратури Дніпропетровської області.
За наявними даними, ще в 2018 році було задумана і здійснена операція, в ході якої держава недорахувала велику суму виділених грошей.
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Планувалося, що бюджетні кошти підуть на капітальний ремонт місцевих навчальних закладів. Тоді ж і дозрів злочинний план між директором департаменту міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Потрібно відзначити, що в той момент, жінка працювала начальником управління.
Для цього знадобилося укласти договір підряду для виконання відповідних робіт, а точніше, на ремонт системи опалення в 4-х навчальних закладів.
Далі все було просто як у класичній схемі, ТОВ, у свою чергу, працював з двома підприємцями, які займалися продажем обладнання. Вони ж продавали все за нечуваними цінами. При цьому зайві гроші переводилися в готівку.
Як встановило слідство, керівник ТОВ вніс до звітної документації явно завищену ціну, що не відповідає дійсності.
Збиток, який підрахували фахівці, обчислюється в немаленькій сумі, близько 500 тисяч гривень.
Тепер усім, хто брав участь у даній справі, оголосили про підозру.
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