У Дніпрі через сильний вітер з дощем на житловому масиві "Тополя" величезне дерево впало на торгові павільйони.

Про це 13 квітня повідомив місцевий Telegram-канал "ХД".

Дивом обійшлося без постраждалих. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків негоди.

Нагадаємо, раніше жителям Дніпропетровщини розповіли, як погода допомагає боротися з окупантами.

Також повідомлялось, що 20-річний дніпрянин влаштував напади під час комендантської години.

Крім того Politeka.net писала, що аварія забрала життя людей під Дніпром.