У Дніпрі через сильний вітер з дощем на житловому масиві "Тополя" величезне дерево впало на торгові павільйони.
Про це 13 квітня повідомив місцевий Telegram-канал "ХД".
Дивом обійшлося без постраждалих. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків негоди.
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Нагадаємо, раніше жителям Дніпропетровщини розповіли, як погода допомагає боротися з окупантами.
Також повідомлялось, що 20-річний дніпрянин влаштував напади під час комендантської години.
Крім того Politeka.net писала, що аварія забрала життя людей під Дніпром.