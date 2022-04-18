П'яний чоловік влаштував стрілянину в Дніпрі на проспекті праці, про що повідомила Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Як пише Politeka.net, чоловік в ніч з 17 на 18 квітня влаштував стрілянину в Дніпрі. Правоохоронцям прийшло повідомлення на гарячу лінію про те, що на проспекті праці правопорушник у нетверезому стані стріляє по людях, про що повідомила Патрульна поліція Дніпропетровської області у себе у Фейсбук.

"Патрульні одразу попрямували за вказаною адресою. На місці події вони виявили в одному з автомобілів громадянина, за словами очевидців, який робив постріли. Йому наказали відкласти зброю і вийти з транспортного засобу. Після того, як громадянин виконав вимоги, його затримали, застосувавши наручники і фізичну силу.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та швидку для пораненого чоловіка. Йому надали медичну допомогу до приїзду лікарів", - написано було в публікації.

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