За останні 5 днів у Дніпрі сталося 9 аварій, в яких загинули 3 людини, 11 — травмовані.
Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.
За той же час, на території Дніпропетровської області сталося 21 ДТП, в яких загинули 12 і травмовано 20 осіб.
Більшість ДТП сталася через перевищення водіями безпечної швидкості.
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Поліцейські нагадують:
у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах-до 20 км / год;
— Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатися зі швидкістю до 90 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїжджими частинами, відокремленими один від одного розділовою смугою — не більше 110 км/год. на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
При виборі в встановлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати можливість постійно контролювати його рух і безпечно ним управляти.
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