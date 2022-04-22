У Дніпрі на Великодню ніч скасували комендантську годину у зв'язку з чим храми і міський транспорт працюватимуть цілодобово.

Однак глава ДніпрОВА закликав жителів утриматися від походу до церкви через можливі провокації з боку РФ.

Валентин Резніченко нагадав, що вони зробили все, щоб у неділю Господнє віруючі мали свободу вибору і могли прийти до храмів Дніпра.

"Я поважаю будь-яку віру. Розумію і тих, хто глибоко вірує, і тих, хто цього не робить. У кожного з вас є свобода: йти у Великодню ніч до церкви або залишатися вдома. Але йде війна... окупанти підли і здатні на будь-які провокації. Для них немає нічого святого. Тому прошу по можливості залишатися дніпрянам вдома і подивитися святкову службу по телевізору або в Інтернеті. Давайте не дамо окупантів шансів зіпсувати нам Великдень", - закликав Валентин Резніченко.

Тим не менш, комендантську годину в Дніпрі на Великодню ніч буде скасовано. Але тільки на неї, вже ввечері 24 квітня він почнеться рівно о 22:00.

Нагадаємо, раніше прийнято рішення щодо нічних богослужінь на Великдень у Кривому Розі.

Як повідомлялося, в Дніпрі живуть дочки підполковника з рф, який відправляє солдатів знищувати українців.

Також гостя Дніпра, яка чекала "русский мир", виступила з вибаченнями:"Наговорила зайвого".