Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан другу фазу війни з рф.

Як передає" ДніпроТВ", зокрема, розповів про своє бачення ситуації в Криворізькому районі. Там, як відомо, окупанти практично щодня обстрілюють прикордонні села і місто Зеленодольськ.

"Я не бачу великої небезпеки в тому районі. Там противник веде, будемо так говорити, попереджувальний, зустрічний вогонь. Періодично там ЗСУ піддавають противника вниз, і окупаційні війська ведуть стримуючий вогонь. Зеленодольськ обстрілюють з Високопілля. Таким чином третирують і населення, і б'ють по інфраструктурі. Це найближча точка, яку вони можуть дістати. Але критичної ситуації я там не бачу", - сказав Геннадій Корбан.



