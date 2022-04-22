Правоохоронці затримали 24-річного молодого чоловіка, який вбив свою 54-річну матір на Дніпропетровщині.

Як пише Politeka.net, 24-річний молодий чоловік наніс своїй матері тілесні ушкодження, від яких вона загинула. Але правоохоронці затримали правопорушника, повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

"Злочин стався 21 квітня близько 21:30 в багатоповерхівці по вул.Дніпровський м. Павлограда. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, син прийшов відвідати матір. Вдома між ними виник конфлікт, в результаті якого зловмисник до смерті побив жінку", - повідомлено у відомстві.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 частини першої. За умисне вбивство молодій людині загрожує до 15 років позбавлення волі.

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