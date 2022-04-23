21 квітня в боях за незалежність та суверенітет України загинув кам’янчанин Роман Кривенчук.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Роману було 45 років. У 2021 році чоловік закінчив Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту. Був учасником АТО/ООС.

25 лютого Роман став на захист Держави від посягань російського агресора.

У нього залишились дружина, двоє дітей, мати та сестра.

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Прощання та панихида відбудиться 23 квітня о 15:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ у місті Кам’янське.

Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцмісті.