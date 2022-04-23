Глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко розповів про попадання російською ракетою по Дніпровському району.

Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищають свою землю від окупантів. Незважаючи на захищеність Дніпропетровської області ворог дістає Регіон ракетами. І сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що одна досягла своєї мети в Дніпровському районі. Про це повідомив глава області Валентин Резніченко.

"Є" приліт " в Дніпровському районі.

Ракета прилетіла на околицю села і залишила в землі величезну воронку глибиною більше 4 метрів. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці.

Людей там не було, бо в цьому районі давно ніхто не живе.

Окупанти продовжують цілити по "стратегічних" об'єктах. "Демілітаризують" наші поля і городи", - написав Резніченко.

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