Глава Дніпрова Валентин Резніченко розповів про те, як на Дніпропетровщині пройшла ніч 24 квітня.
Резніченко повідомив, що в Павлоградському районі вночі було три "прильоти" ракет. Одна з них потрапила в залізничну інфраструктуру, загинув 48-річний чоловік.
Було знищено 8 будівель, під завалами опинилися три легковики і вантажівка. Вибухова хвиля вибила шибки і заблокувала двері в житловому будинку, що знаходиться поблизу.
Інші дві ракети потрапили в промислове підприємства. Зруйновано виробничу будівлю, людей не зачепило.
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"Рашистська сволота за все відповість! Все буде Україна!",- підкреслив Резніченко.
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