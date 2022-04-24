Глава Дніпрова Валентин Резніченко розповів про те, як на Дніпропетровщині пройшла ніч 24 квітня.

Резніченко повідомив, що в Павлоградському районі вночі було три "прильоти" ракет. Одна з них потрапила в залізничну інфраструктуру, загинув 48-річний чоловік.

Було знищено 8 будівель, під завалами опинилися три легковики і вантажівка. Вибухова хвиля вибила шибки і заблокувала двері в житловому будинку, що знаходиться поблизу.

Інші дві ракети потрапили в промислове підприємства. Зруйновано виробничу будівлю, людей не зачепило.

"Рашистська сволота за все відповість! Все буде Україна!",- підкреслив Резніченко.

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