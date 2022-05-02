Дніпропетровська область продовжує страждати від ракетних ударів з боку окупаційних військ. Так, на ранок 2 травня стало відомо про нову атаку.

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ракета влучила в елеватор із зерном.

«У нас знову "приліт" в Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад із зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади», - написав Резніченко, опублікувавши відео, на якому зафіксовано момент попадання.

Раніше Резніченко опублікував кадри величезної ракети, яку окупанти запустили в село Синельниківського району 1 травня.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти стягують війська на південь країни. За його словами, готується наступ на Дніпропетровську область.

"Підтягують свої війська на південь, щоб намагатися атакувати наші міста і громади в Дніпропетровській області", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Нагадаємо, Філатов відреагував на "появу" ворога в Зеленодольську.

Також Politeka.net писала, що Дніпропетровщина опинилася на лінії чотирьох фронтів.

Крім того Politeka.net повідомляла, що на Дніпропетровщині попрощалися за справжнім Героєм.