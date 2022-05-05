Відомо про наслідки ракетних ударів по місту, яких окупанти завдали ввечері 4 травня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Одна влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити нашим силам ППО. В обох випадках минулося без загиблих та постраждалих», – написав очільник області.

Як йдеться у повідомленні, по Дніпру окупанти випустили ракети після атаки Великомихайлівської громади. У ній від ворожих атак пошкоджень зазнали 25 житлових будинків, школа, дитячий садок, сільський клуб, а також магазин.

"Станом на цю хвилину в області все спокійно. Сьогоднішня ніч на всій території Дніпропетровщини пройшла мирно. В тому числі в Синельниківському та Криворізькому районах", – зазначив Лукашук.

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