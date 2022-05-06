Військовий експерт Михайло Жирохов оцінив можливості просування окупантів у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. Про це він сказав у інтерв’ю НВ.

Жирохов зазначив, що на південному напрямку росіяни постійно ведуть перекидання військ, сил і засобі з окупованого Криму. Водночас і українська оборона на цих напрямках підсилюється. В тому числі підсилюється і за рахунок західного озброєння.

З огляду на це, спробу окупантів піти в наступ на цьому напрямку військовий експерт вважає мало ймовірною.

«Тому тут я не думаю, що росіяни зможуть в найближчі дні провести якісь активні дії, тому що це буде повністю протирічити військовій справі. Тому що там сили співставні. А для наступу потрібно, щоб була хоча б якась перевага у особовому складі та техніці. Цієї переваги у них там зараз нема», - підсумував експерт.

Нагадаємо, у теробороні повідомили про загрозу на Криворізькому напрямку

Як повідомляла Politeka, Філатов висловився про святкування 9 травня в Дніпрі

Також Politeka писала, що окупанти накрили Дніпропетровщину з "Градів": з'явилися дані про наслідки