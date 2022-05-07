Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував плани російських окупантів, а також можливі провокації на 9 травня.

Про це мер пише у своєму Telegram-каналі.

"Чехи запитують: "Чи Можете ви собі уявити, що Україну розділять по берегах Дніпра?». Французи хвилюються: «Росія хоче оголосити "референдум" в Херсонській області, як ви це прокоментуєте?».

Американці, японці, німці, індуси, корейці. Всі такі хвилюються. Турбуються навіть через те, що руZZкі зрізають і змінюють наші дорожні вказівники», — пише мер Дніпра.

Борис Філатов відповідає, що його, як і інших українців, не цікавить, що придумують собі окупанти.

"Нас не цікавить те, що придумують у себе в голові свинособ@ки. Вони можуть фантазувати про все, що завгодно. Нехай придумують, що хочуть. Можуть "приєднати" до своєї скотської країни навіть Антарктиду або місяць. Але наша справа не відволікатися на другорядне, а їх вбивати. Чим більше їх вбивати, тим краще", - вважає міський голова.

І в цей момент шановні кореспонденти світових ЗМІ, каже Борис Філатов, перетворюються в особі. І у них в голові перемикається рубильник на потрібну і правильну хвилю.

"Іноді мені здається, що я вмію знаходити аргументи. А свинособ@ки нехай і далі в своїх хворих головах придумують, що хочуть: «референдуми», «Таврійські губернії» і «возз'єднання народів». "Нам своє робити", як стверджував наш Великий Кобзар", — резюмував міський голова Дніпра.

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