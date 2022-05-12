Бомбу замаскував під милицю: житель Дніпра збирався підірвати натовп, в СБУ розкрили подробиці

Як передає Politeka.net з посиланням на СБУ, чоловік виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю.
"Він вмонтував в порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження - начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами і болтами", - повідомили в СБУ.
Намагаючись заплутати сліди, чоловік за два дні до запланованої дати теракту прибув до Запоріжжя із західного регіону.
Однак СБУ вдалося спрацювати на випередження – зловмисник був затриманий в «підпільному» будинку, а вибухівка була знешкоджена.
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Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає свідчення, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.
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