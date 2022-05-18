Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про заходи, які вживаються для оборони міста від російських військ.
Покоментував він в інтерв'ю в програмі "Василівський острів".
Якщо хтось почне говорити про те, що ми витратили багато грошей на будівництво укріпрайонів, бліндажів, протитанкових ровів – нехай відразу закриють свій рот. Тому що наше завдання - не дозволити російській армії підійти на відстань обстрілів. Ми повинні забезпечити нашим Збройним силам систему фортифікаційних споруд, а вже побудували чотири лінії оборони.
Зараз 38 одиниць комунальної техніки працює на Донеччині, щоб вони сюди не підійшли, - розповів Борис Філатов.
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