У Синельниківському районі поліцейські виявили цілу сім'ю шанувальників "русского мира".
Про це 26 травня повідомили в Національній поліції Дніпропетровської області.
Трьох місцевих жителів-подружню пару і з сина підозрюють у колабораційній діяльності.
Під час перевірки мобільних телефонів членів сім'ї виявили антиукраїнське листування та численні групи з підтримкою ворога. Їх передали на перевірку співробітникам СБУ.
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