Вдень 27 травня в парку Глоби в Дніпрі жінка ходила і підпалювала тополиний пух.
Як передає Інформатор, перехожі зробили їй зауваження і змусили його гасити.
Але вогонь швидко поширився на велику площу. В результаті, пожежу довелося гасити водою з озера.
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