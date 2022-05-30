У бою з окупантами загинув дніпрянин і відомий український спортсмен Вадим Сотников.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють друзі Вадима у фейсбук-групі федерації рукопашного бою.

Вадим, який був родом з Кривого Рогу, але давно проживав у Дніпрі, пішов на війну добровольцем. З перших днів повномасштабного вторгнення Сотніков, отримавши позивний "Тренер", захищав Україну від окупантів.

"Для мене і нашої сім'ї Вадим був більше ніж друг, він був частиною нашої сім'ї! Більш доброї, світлої і чесної людини я не зустрічала. Вадим був видатним спортсменом, Чемпіоном світу, Чемпіон Європи та Абсолютний чемпіон України з рукопашного бою. Кращим тренером, другом, сином і коханим! Сумуємо всі...", "Пам'ять про Вадима буде вічною. Глибокі співчуття мамі і близьким", - пишуть слова співчуття українці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в боях з рашистами загинули два кікбоксери — Назар Макаренко і Олександр Фештрига.

25-річний харків'янин Макаренко був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України, а також тренером. Після початку війни разом з батьком пішов в терроборону міста, а потім відправився на передову, де отримав поранення, несумісне з життям. У Назара залишилися дружина і маленький син.

42-річний Фештрига з позивним "Сакура", родом з Чернівців, служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, захищав Донецький аеропорт. Свого часу Олександр шість разів вигравав чемпіонат України. Взимку 2014-го був активним учасником Революції Гідності, а влітку того ж року вступив до лав «Правого сектора» і відправився на фронт добровольцем.

Всього на початку війни в Україні загинуло понад 50 спортсменів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хто в ЗСУ, хто зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - сказав Гутцайт, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.

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