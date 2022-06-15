У Дніпрі місцевий житель займався антиукраїнською пропагандою і допомагав ворогові в коригуванні вогню, а також інформував про пересування ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, житель Дніпра з початку війни активно підключився до антиукраїнської пропаганди в Інтернеті. Чоловік писав статті з негативним контентом про українську владу, військовослужбовців України, безперспективність опору агресору та підтримку дій окупаційних військ. Більшість з цих статей надалі досить активно поширювалися на російських телеканалах.

Але на одних статтях чоловік не зупинився. Далі він почав займатися фото-і відеофіксацією військових об'єктів ЗСУ. Головним об'єктом було обрано Оперативне командування "Схід".

Окрім військових частин чоловік цікавився і волонтерськими центрами, військовими шпиталями тощо. Фото і відео з координатами на карті відправлялися в проросійські чати та інтернет-спільноти. Відправлені дані могли використовуватися для наведення ракетних ударів.

Досудовим розслідуванням доведено вчинення злочину-посягання на територіальну цілісність і недоторканність України стаття 110 Кримінального кодексу України. Але так як чоловік пішов на співпрацю зі слідством, йому був пом'якшений вирок. Підозрюваний засуджений до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тільки за перший тиждень літа на водних об'єктах України загинуло 24 людини, з них – чотири дитини.

Також повідомлялося, що на дитячому пляжі в Дніпрі виявили тіло чоловіка.

Крім того Politeka.net писала, що вночі росіяни підло вдарили по житлових будинках на Дніпропетровщині. В результаті загинули 4 людини.