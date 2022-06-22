У Дніпрі п'яний чоловік з маленькою дитиною вирішив відпочити на трамвайній зупинці, забувши про немовля.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

У Новокодацькому районі Дніпра чоловік у стані алкогольного сп'яніння забув, що несе відповідальність за свою дитину і вирішив відпочити на трамвайній зупинці, піддаючи дитину небезпеці.

Дану картину побачили дві повз проходять дівчата. Вони швидко зреагували, забрали дитину в безпечне місце і привели до тями батька.

На місце події була викликана поліція і мати малюка, яка змушена працювати, щоб прогодувати сім'ю. Після профілактичної бесіди з батьком дитині передали невеликі подарунки.

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