У Дніпрі п'яний чоловік з маленькою дитиною вирішив відпочити на трамвайній зупинці, забувши про немовля.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
У Новокодацькому районі Дніпра чоловік у стані алкогольного сп'яніння забув, що несе відповідальність за свою дитину і вирішив відпочити на трамвайній зупинці, піддаючи дитину небезпеці.
Дану картину побачили дві повз проходять дівчата. Вони швидко зреагували, забрали дитину в безпечне місце і привели до тями батька.
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На місце події була викликана поліція і мати малюка, яка змушена працювати, щоб прогодувати сім'ю. Після профілактичної бесіди з батьком дитині передали невеликі подарунки.
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