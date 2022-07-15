Вкотре росія показує всьому світу, що здатна воювати тільки з закладами цивільної інфраструктури та забирати у дітей можливість отримувати гідну освіту.

У ніч на 15 липня війська Ррсії завдали ракетного удару по місцевій школі в селищі Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області.

Наслідки ворожого обстрілу показали на відео рятувальники.

На кадрах видно, що навчальний заклад зазнав жахливих руйнувань: від будівлі залишилося лише кілька стін.

Рятувальники розбирають завали.

До робіт залучено інженерну техніку.

За попередніми даними, удару було завдано крилатими ракетами «Калібр».

«Страшні руйнування звичайної школи, в якій навчалися місцеві діти та виховувалась гідна молодь. Вкотре росія показує всьому світу, що здатна воювати лише із закладами громадянської інфраструктури та забирати у дітей можливість здобувати гідну освіту. Але нехай ворог знає – нас не зламати! », – зазначає прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 14 липня ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи Зеленодольська. Постраждав і місцевий ліцей – у закладі посипалися вікна.

«Люди, на щастя, не постраждали. Така вона «друга армія світу» – свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони», – зазначав Резніченко.