У ніч на 15 липня війська Ррсії завдали ракетного удару по місцевій школі в селищі Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області.
Наслідки ворожого обстрілу показали на
На кадрах видно, що навчальний заклад зазнав жахливих руйнувань: від будівлі залишилося лише кілька стін.
Рятувальники розбирають завали.
До робіт залучено інженерну техніку.
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За попередніми даними, удару було завдано крилатими ракетами «Калібр».
«Страшні руйнування звичайної школи, в якій навчалися місцеві діти та виховувалась гідна молодь. Вкотре росія показує всьому світу, що здатна воювати лише із закладами громадянської інфраструктури та забирати у дітей можливість здобувати гідну освіту. Але нехай ворог знає – нас не зламати! », – зазначає прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 14 липня ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи Зеленодольська. Постраждав і місцевий ліцей – у закладі посипалися вікна.
«Люди, на щастя, не постраждали. Така вона «друга армія світу» – свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони», – зазначав Резніченко.
Також повідомлялося, що Філатов висловився про нову трагедію.
Крім того, Politeka.net писала, що у Дніпрі заочно скорочують податки.