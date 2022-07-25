У ДСНС Дніпропетровської області нагадали, що 25 липня — Всесвітній день запобігання утопленню.
Понад 90% смертей від утоплення трапляються у річках, озерах, колодязях та у водоймах для зберігання води, при цьому діти та підлітки у сільській місцевості мають більші ризики.
В області з початку червня вже 29 загиблих на водоймах, серед яких дві дитини. Ще пятьох людей, серед яких є дитина, вдалось врятувати. Загалом зафіксовано 31 небезпечний випадок на водоймах.
На Дніпропетровщині попри закриття пляжів люди всеодно продовжують їх відвідування. Особливо порушуючи порад безпеки біля водних зон.
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Наразі офіційні місця купання в Дніпрі та області відсутні. В цих місцях не чергують рятувальники та медики, а на місцях рятувального посту лише розміщено екстрені номери служб. У ДСНС також попереджають, що зараз неможливо отримати швидку допомогу в екстреному випадку.
"Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування біля водойм. Наразі місця для купання не є пристосованими, як це було зазвичай. Зараз потрібно бути вкарай обережними на пляжних зонах під час купання. Не залишайте дітей без нагляду біля води", — наголосили рятувальники.
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