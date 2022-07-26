Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал
Зокрема, з Росії в Україну дійшла чергова брехлива новина про те, що указом Володимира Зеленського позбавлено українського громадянства низку осіб, зокрема мер Дніпра Борис Філатов.
В список также попали: Баканов Иван Геннадиевич, Гнатюк Татьяна Сергеевна, Марченко Оксана Михайловна, Медведчук Виктор Владимирович, Мирошниченко Виталий Александрович, Порошенко Петр Алексеевич, Таращук Антон Андреевич.
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«Така інформація не є достовірною! Указ не має ні підписів, ні офіційного підтвердження! Будьте уважні та довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам », – йдеться у публікації телеграм-каналу.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині пропонують $100 в обмін на зрадника: де і як можна отримати гроші.
Також повідомлялося про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.
Крім того, Politeka.net писала, що мешканців Дніпра просять допомогти у пошуках 16-річної Аліси.