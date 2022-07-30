З'явилися кадри руйнувань від нового удару окупантів по Дніпропетровщині: випустили до 80 снарядів

У ніч на суботу, 30 липня, окупанти знову вдарили по Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з «Градів». На Нікополь та Червоногригорівську громаду направили до 80 снарядів.

За попередніми даними, в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Також повідомляється про руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.



Попередньо, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді також минулося без жертв та руйнувань.



У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.

Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.

Крім того, Politeka.net писала, що лікарі рятують дівчинку, яка постраждала від обстрілів у Нікополі.