Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У ніч на неділю, 31 липня, окупанти накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.

"По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ", — повідомив Резніченко.

Також повідомляється, що на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.



У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.

Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.

Крім того, Politeka.net писала, що лікарі рятують дівчинку, яка постраждала від обстрілів у Нікополі.