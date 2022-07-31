Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У ніч на неділю, 31 липня, окупанти накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.
"По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ", — повідомив Резніченко.
Також повідомляється, що на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.
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Вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.
У інших районах області на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.
Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.
Крім того, Politeka.net писала, що лікарі рятують дівчинку, яка постраждала від обстрілів у Нікополі.