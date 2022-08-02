Зранку 2 липня окупаційні війська кілька разів обстріляли Дніпропетровську область. Загарбники били з "Ураганів"

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у себе в Телеграм розмістив кадри наслідків обстрілу.

На знімках він показав уламки російських "Ураганів", якими окупанти вдарили по Карпівській громаді Криворізького району.

"Подарунки" від "Ураганів" "російського світу", які сьогодні прилетіли до Карпівської громади Криворізького району...»,- написав Резніченко.

Російська армія тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький. По Синельниковському ворог вдарив із РСЗВ.

У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджено автомобілі. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади".

За попередніми даними, цивільні не постраждали.

Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.

Також повідомлялося, що окупанти вдарили по житлових будинках та лікарні на Дніпропетровщині.

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