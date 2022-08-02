Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у себе в
На знімках він показав уламки російських "Ураганів", якими окупанти вдарили по Карпівській громаді Криворізького району.
"Подарунки" від "Ураганів" "російського світу", які сьогодні прилетіли до Карпівської громади Криворізького району...»,- написав Резніченко.
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Російська армія тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький. По Синельниковському ворог вдарив із РСЗВ.
У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджено автомобілі. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади".
За попередніми даними, цивільні не постраждали.
Нагадаємо, нетверезий полковник СБУ влаштував свавілля на дорозі.
Також повідомлялося, що окупанти вдарили по житлових будинках та лікарні на Дніпропетровщині.
Крім того, за зрадників у Кривому Розі заплатять 50 чи 10 тисяч гривень: як отримати гроші.