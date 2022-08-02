Про це під час національного марафону повідомив перший заступник МВС України Євген Єнін, передає Dnepr.info.
За його словами, у Кривому Розі правоохоронці затримали містянку, яка ходила по вулицям одягнена у ворожу форму. Жінка десь знайшла уніформу війського флота рф, надягнула її і вирішила пройтися по місту.
У такому вигляді її затримали правоохоронці. Загалом поліція постійно вживає заходів щодо відновлення та підтримання правопорядку на терирії.
«Ми конфіскуємо вогнепальну зброю, боєприпаси, мінно-вибухові пристрої, іноді навіть танки», — розповів Євген Єнін.
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