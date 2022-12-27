До Нового року залишилися лічені дні та синоптик дав прогноз, яку погоду чекатиме на свято у Дніпрі.

Як пише Politeka.net, ніч із 31 грудня на перше січня не буде сніговою. Погода в Україні очікується аномально теплою. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчича, повідомляє "Наше місто".

"Арктичний "удар" у Північній Америці запустив конвеєр тепла з Атлантики до Європи. Тому до кінця грудня та на початку січня в країні зберігатиметься аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу та туманів", - зазначив прогнозист.

На сайті прогнозу погоди зазначається, що першого січня можливий мокрий сніг, але температура становитиме до 7 градусів тепла за Цельсієм.

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