Надзвичайна подія сталася на дитячому майданчику у Кривому Розі.

Як Politeka.net , патрульні поліцейські Кривого Рогу отримали повідомлення про вибух на дитячому майданчику. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців у Фейсбуку.

"Заявниця повідомила, що бачила у трьох чоловіків гранати. Одну з них вони висадили в повітря на дитячому майданчику і втекли.

У ході обстеження прилеглої території інспектори виявили трьох осіб, схожих на орієнтування. Поруч виявили предмет, схожий на гранату", - зазначили у поліції.

Зазначено, що на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Територію було оточено до приїзду вибухотехніків.

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