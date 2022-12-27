Як Politeka.net , патрульні поліцейські Кривого Рогу отримали повідомлення про вибух на дитячому майданчику. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців у Фейсбуку.
"Заявниця повідомила, що бачила у трьох чоловіків гранати. Одну з них вони висадили в повітря на дитячому майданчику і втекли.
У ході обстеження прилеглої території інспектори виявили трьох осіб, схожих на орієнтування. Поруч виявили предмет, схожий на гранату", - зазначили у поліції.
Зазначено, що на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Територію було оточено до приїзду вибухотехніків.
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