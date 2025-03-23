Українцям розповіли терміни закінчення опалювального сезону у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Закінчення опалювального сезону у Дніпрі попередньо заплановане на кінець березня, повідомили у прес-службі міської влади, передає Політека.

Проте, точна дата відключення тепла залежить від середньої добової температури повітря, пояснив Володимир Білан, заступник директора КП «Теплоенерго».

Натомість комунальники закликають мешканців міста укладати договори реструктуризації заборгованостей. За даними КП, борг мешканців перевищує 1,5 мільярда гривень. Для своєчасного старту наступного опалювального сезону городянам рекомендують хоча б частково сплатити заборгованість.

У Кам'янському відключення заплановано на 24 березня, якщо три дні поспіль середня температура повітря буде вищою за +8°C.

Павлоградська міська рада ухвалила аналогічне рішення - з 1 квітня 2025 року в місті припинять подачу тепла до житлових будинків та соціальних закладів через стійкий "плюс". Навчальним закладам рекомендують враховувати погодні умови під час коригування графіка.

У Кривому Розі готуються до припинення подачі тепла, але точна дата залежатиме від погодних умов. До кінця березня всі котельні продовжать роботу у штатному режимі.

У Дніпрі та області опалювальний сезон 2025 року також завершиться залежно від середньодобової температури повітря. Міська влада коригуватиме терміни відключення тепла з урахуванням можливих нічних заморозків та короткочасних похолодань, щоб забезпечити комфортні умови для мешканців.

За даними Politeka, батареї відключать, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря стабільно перевищуватиме +8°C. У регіоні понад 85% житлових будинків підключено до системи постачання КП «Теплоенерго», і цього року серйозних перебоїв не зафіксовано.

Попереднє закінчення опалювального сезону у Дніпрі намічено на кінець березня 2025 року, але остаточна дата залежатиме від погодних умов.

Синоптики попереджали про можливе похолодання наприкінці місяця, тому рекомендується бути готовим до змін.

Погода зазвичай може бути мінливою, можливо переважання високого атмосферного тиску. Крім того, можлива певна нестача опадів. Про це попередив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Важливо зазначити, що терміни включення та відключення регулюються Правилами надання послуг постачання (пункт 8), які затверджено Постановою Кабміну України № 830 від 21 серпня 2019 року.

Місцевим мешканцям слід відслідковувати офіційні повідомлення міської влади та комунальних служб, щоб бути в курсі актуальної інформації у Дніпрі та області.

Для точного визначення дати відключення тепла у вашому районі рекомендується стежити за прогнозом погоди та офіційними оголошеннями.

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