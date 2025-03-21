Метеорологи склали детальний прогноз погоди у Дніпрі на 22 березня, дізнайтесь, до чого потрібно бути готовим.

Синоптики склали свіжий прогноз погоди на 22 березня у Дніпрі, у цей день буде хмарно та тепло, повідомляє Політека.

З ранку до вечора 22 березня в небі не з'явиться сонце. За даними sinoptik.ua, хмарність посилиться у першій половині дня.

"Цього дня у Дніпрі хмар на небі не буде лише в досвітній час, а з ранку і до самого вечора збережеться похмура погода. Без опадів", - зазначають метеорологи.

Температура вночі 22 числа знизиться до +7°C, а вдень досягне +13°C. Очікується південний та південно-східний вітер зі швидкістю до 2,9 м/с.

Фахівці попереджали про можливий холод першого місяця весни, тому варто підготуватися до невеликого похолодання.

Хоча різких стрибків не прогнозується, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця останнього тижня місяця буде потепління, денні коливання досягнуть +15°C , а до вихідних стовпчики термометрів можуть піднятися до +17°C.

Нічні температури варіюватимуться від +3 до +9°C, створюючи комфортні умови для любителів прохолодної весни.

Однак на початку тижня в Україні повітря буде прохолодним, і денні показники становитимуть близько +12°C. Найбільш помітне похолодання можливе з 24 по 26 число: вночі опуститься до +5°C, а вдень не перевищить +12°C.

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