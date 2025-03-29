Метеорологи склали детальний прогноз погоди у Дніпрі на 30 березня, дізнайтесь, до чого потрібно бути готовим.

Метеорологи повідомили, якою буде погода у Дніпрі 30 березня, за даними синоптиків, протягом дня буде похмурим, передає Політека.

Небо буде 30 березня хмарами до самого вечора, увечері буде йти дощ.

"У Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до +8°С, а вдень прогріється до +13°С.

Вітер буде північний та північно-східний зі швидкістю до 4,6 м/с.

За даними метеорологів, до кінця цього тижня в Україні буде відносно теплим, однак у середині місяця можливі похолодання.

Жителів не довго радувало сонячне небо, адже умови не залишаться приємними для прогулянок. За словами синоптиків, тепло протримається до кінця місяця.

Однак, незважаючи на сприятливі прогнози, українцям все ж таки варто бути готовими до можливих коливань температури, також необхідно підготуватися до можливого похолодання.

Великих перепадів не очікується, найближчими днями можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

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