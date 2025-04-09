Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Дніпрі, то існує безліч вакансій, якій можуть вам підійти.

Наразі відкрито низку актуальних вакансій для тих, хто шукає стабільний заробіток, зокрема робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш доступною, повідомляє Politeka.

У різних сферах — від кухні до логістики та прибирання — зараз шукають відповідальних працівників з бажанням працювати в команді та підтримувати порядок.

Кухар на гарячий або холодний процес (Центральний район)

Ресторан у центрі міста запрошує кухаря з досвідом або без — за потреби проводять навчання. Графік 3/3 або 4/3, з 09:00 до 21:00. Зарплата — від 18 000 до 27 000 грн на місяць. Вакансія підходить як для молодих спеціалістів, так і для старших людей, які мають бажання працювати в сфері громадського харчування.

Пакувальник інтернет-замовлень (підприємство "Новий Горизонт 2021")

Офіс у центрі міста шукає відповідального працівника для пакування замовлень. Працювати потрібно з накладними, упаковувати товари, створювати ТТН. Графік — пн-пт, 10:00–19:00. Зарплата — 20 000–25 000 грн. Пропонується стабільність в дружньому колективі без затримок у виплаті.

Двірник у торговий центр (ТРЦ, Чечелівський район)

Вакансія ідеально підходить для пенсіонерів: пропонується позмінний графік 2/2, робочий графиік з 07:00–19:00 або 08:00–20:00. Оплата — 590–600 грн за зміну. До обов’язків входить щоденне прибирання території ТРЦ, контроль за урнами, підтримка чистоти. Надається весь необхідний інвентар.

Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Дніпрі, зверніть увагу на ці вакансії — це реальна можливість повернутись у робочий ритм на своїх умовах.

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