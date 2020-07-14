30-летняя полицейская выстрелила себе в голову в рабочем кабинете

В Днепре полицейская выстрелила себе в голову и умерла в больнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-страницу общественного деятеля Александра Слободенюка.

Так, в Самарском отделении полиции Днепра наложила на себя руки 30-летняя старший лейтенант превенции.

Слободенюк сообщил, что женщина выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова, находясь в своем рабочем кабинете.

Ее еще живой доставили в больницу, но спасти полицейскую не смогли.

"Я не знаю, что происходит в днепровской полиции, и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ОП 30-ти летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете", - написал общественный деятель на своей странице в соцсети.

Он сообщил, что после выстрела женщина выжила и была доставлена в больницу, но впоследствии врачи проинформировали о смерти полицейской.

"Это только я не нахожу такой новости на сайте ГУ НП? Или действительно хотят скрыть?" - добавил Слободенюк.

Как сообщают местные СМИ, впоследствии пресс-оофицер областного управления Национальной полиции Анна Старчевская подтвердила факт самоубийства.

Также в соцсети сообщили, что у полицейской было двое детей - 7-летний сын и 3-летняя дочь.

Напомним, серьезное ДТП оборвало жизни людей в Днепре: кадры с места трагедии.

Также Politeka сообщала, что под Днепром химическое бедствие в реке: экологи бьют тревогу, что происходит.

Ранее Politeka писала, что змеи заполнили Днепр: кадры происшествия на детской площадке в центре города.