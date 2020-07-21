У Дніпрі на одному з ринків торгують тухлими пташиними тушами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, користувачка соцмережі Ірина Минко в соцмережі поділилась історією про те, як в одному з районів Дніпра, Ігрені, її чоловік пішов на місцевий ринок, щоб купити домашню курку і качку.

Коли жінка почала обробляти пташині туші, вона помітила, що в курці печінка вже позеленіла. Спочатку Ірина подумала, що це була просто жовч, але потім взяла печінку в руки, а та почала просто розпадатись.

Після цього жінка приступила до качки. В першу чергу вона помітила, що тушка була заморожена. Ірину це не надто засмутило, адже через сильну спеку багато продавців торгують замороженою продукцією. Однак коли жінка почала розморожувати качку, то відчула різкий запах тухлятини. При цьому коштувала качка досить недешево. Розрізаючи качку, жінка побачила, що м'ясо в деяких місцях вже має зелений колір та видає неприємний запах.

"Бачить бог, якщо б я могла вирватися в той момент на ринок, я б цьому продавцю запхала цей труп в глотку!!! Хотіли купити дітям домашній свіжий продукт, в результаті отримали труп птиці, яка напевно здохла не своєю смертю! Загалом будьте, дорогі жителі та покупці, уважні!!! У деяких продавців взагалі залишки совісті розгублені, а швидше за все її і не було", - обурилась дніпрянка.

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