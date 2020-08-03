В Днепре женщина, которую избил сожитель на Европейской площади, передала привет мэру города Борису Филатову

Как передает Politeka, соответствующее видео появилось в соцсети.

На опубликованной записи женщина по просьбе мужчины, который снимает ее на камеру телефона, передает привет Борису Филатову. При этом она отмечает, что не знаю, кто это такой, но все же передает привет и несколько раз благодарит.

На видео можно заметить, что в это время женщина находится в нетрезвом состоянии.

Как известно, в центре Днепра женщину избил ее сожитель - ранее судимый 32-летний мужчина. После этого инцидента мэр Днепра Борис Филатов пообещал вознаграждение за поимку хулигана - 25 тысяч гривен.

Впоследствии Филатов сообщил, что женщиной, которую избил сожитель в центре Днепра, оказалась ранее судимая, которая отказалась писать заявление на своего обидчика.

"Избитая" дама "четыре месяца назад вышла из тюрьмы, без определенного места жительства, и негодяй, который ее поколотил, является ее сожителем", - написал Филатов на своей странице в соцсети.

По его словам, заявление на возбуждение уголовного дела женщина писать отказывается, "зато успешно лечится в городской больнице за счет налогоплательщиков".

Он также отметил, что в последнее время Европейский бульвар "оккупировали" лица "с низкой социальной ответственностью", которые находятся там круглосуточно, распивают спиртные напитки, ночуют в соседних подъездах и не дают покоя гражданам.

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