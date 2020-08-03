В Днепре неизвестные поставили растяжку на входную дверь квартиры одного из жилых домов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Инцидент произошел по адресу А. Поля, 98Б. На видео можно заметить, как к дому направляются спасатели и пиротехники. Как оказалось, "растяжка" была пустышкой.
"Вот так началось утро по адресу Александра Поля 98Б. На входную дверь поставили растяжку. Как оказалось - пустышка", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе ГСЧС сообщили, что с 27 июля по 2 августа подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершено 683 выездов, из них: 367 - на пожары (жилой сектор – 50, нежилой сектор – 21, на объектах хозяйствования – 7, транспорт – 6, экосистемы – 282); 112 - на оказание помощи (спасено 10 человек, из них 1 ребенок); 4 - на выявление и уничтожение устаревших боеприпасов; 4 - на несчастные случаи с людьми на воде.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обратился в СБУ и полицию с просьбой усилить меры безопасности в городе, "чтобы киевляне чувствовали себя защищенными".
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