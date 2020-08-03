У Дніпрі чоловік впав у яму з мазутом та просидів у ній 5 годин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Так, працівник локомотивного депо впав в яму з мазутом і протягом цілих 5 годин перебував у пастці.

рятування Патрульні врятували чоловіка, який впав у яму з мазутом Сьогодні вночі спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на території локомотивного депо людина кричить про допомогу. Патрульні одразу прибули на місце події. Охоронці порядку обстежили прилеглу територію, де чутно було крики невідомого. Як з'ясувалося, працівник котельні впав у яму з мазутом і не зміг вилізти звідти самостійно. 48-річний чоловік просидів там понад 5 годин і увесь час кликав на допомогу. Інспектори знашйли драбину, і витягнули його. Чоловіку викликали швидку допомогу, оскільки він мав сильне переохолодження. Громадянина шпиталізували. Про випадок також повідомили керівництво депо. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи Gepostet von Патрульна поліція Дніпропетровської області am Montag, 3. August 2020

Поліція Дніпра отримала повідомлення про те, що на території депо чутні крики про допомогу. Прибувши на місце події, патрульні обстежили місцевість, щоб зрозуміти, звідки лунають крики.

Як з'ясувалося пізніше, 48-річний працівник котельні пробивав палицею клапан в ямі, але не втримався і впав вниз. Протягом всіх 5 годин чоловік кричав та просив про допомогу, але його ніхто не чув. Поліцейські дістали чоловіка з пастки за допомогою драбини. Після інциденту постраждалого доставили в лікарню з сильним переохолодженням. Про інцидент також повідомили керівництву депо.

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