У Дніпрі чоловік впав у яму з мазутом та просидів у ній 5 годин
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.
Так, працівник локомотивного депо впав в яму з мазутом і протягом цілих 5 годин перебував у пастці.
Епатажна Бузова в білому міні та панчохах показала свій «талант», мережа кипить: «Кров з вух пішла»
Женька зі «Сватів» з подружками в купальниках показали, в чому жіноча сила: «Зірковий склад»
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
Собчак жорстко рознесла в'янучого Леонтьєва, порівнявши його кар'єру з вірусом: "Ще не закінчилася, але всім уже..."
Поліція Дніпра отримала повідомлення про те, що на території депо чутні крики про допомогу. Прибувши на місце події, патрульні обстежили місцевість, щоб зрозуміти, звідки лунають крики.
Як з'ясувалося пізніше, 48-річний працівник котельні пробивав палицею клапан в ямі, але не втримався і впав вниз. Протягом всіх 5 годин чоловік кричав та просив про допомогу, але його ніхто не чув. Поліцейські дістали чоловіка з пастки за допомогою драбини. Після інциденту постраждалого доставили в лікарню з сильним переохолодженням. Про інцидент також повідомили керівництву депо.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі в реанімації помер чоловік, який вирішив напідпитку скупатись у водоймі. Товаришам вдалося витягти його з води, а потім чоловіка реабілітували патрульні та медики. В лікарні згодом повідомили, що стан чоловіка стабілізувався, однак на наступний день стало відомо про його смерть.
Нагадаємо, "Як після бомбардування": українцям показали приймальню "швидкої" під Дніпром, кадри ганьби.
Раніше Politeka повідомляла про те, що під Дніпром на мосту утворилася величезна діра, відео.
Також Politeka писала, що водії проклинають роздовбану дорогу під Дніпром, відео: "На велосипеді швидше".