В Днепре женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, сбил троллейбус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, известно, что в Днепре троллейбус сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После инцидента женщина смогла самостоятельно подняться на ноги.

Инцидент произошел в восемь утра внизу проспекта Александра Поля. Женщина вместе с мужем переходили дорогу в неположенном месте. В это время как раз проезжал троллейбус №5. Водитель транспортного средства не заметил людей, которые перебегают дорогу, поскольку в это время он считал деньги, переданные ему пассажирами за проезд.

В результате троллейбус сбил женщину. Мужчина успел перейти на другую сторону дороги, поэтому избежал наезда транспорта. Из-за ДТП разбилось лобовое стекло троллейбуса. Женщину после инцидента госпитализировали в городскую больницу №16.

Примечательно, что пешеходный переход находился совсем недалеко от места ДТП - примерно в десяти метрах от места аварии.

В комментариях к видео отмечают, что на самом деле женщина шла довольно медленно, поэтому странно, что водитель ее не заметил.

"Трамвай довольно неслышно едет, и женщина не заметила. Она очень медленно шла, куда смотрел водитель?" - написал пользователь соцсети.

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