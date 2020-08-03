У Дніпрі невідомі поставили розтяжку на вхідні двері квартири одного з житлових будинків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Інцидент трапився за адресою О. Поля, 98Б. На відео можна побачити, як до оселі прямують рятувальники та піротехніки. Як виявилось, "розтяжка" була пустушкою.

"Ось так почався ранок за адресою Олександра Поля 98Б. На вхідні двері поставили розтяжку. Як виявилося - пустушка", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що з 27 липня по 2 серпня підрозділами Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 683 виїздів, з них: 367 - на пожежі (житловий сектор – 50, нежитловий сектор – 21, на об’єктах господарювання – 7, транспорт – 6, екосистеми – 282); 112 - на надання допомоги (врятовано 10 осіб, з них 1 дитину); 4 - на виявлення та знищення застарілих боєприпасів; 4 - на нещасні випадки з людьми на воді.

Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко звернувся в СБУ та поліції з проханням посилити заходи безпеки у місті, "щоб кияни почувалися захищеними".

"Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота з упередження можливих загроз. А також - затримання та притягнення до відповідальності злочинців", - написав Кличко на своїй сторінці в соцмережі.

Він наголосив, що ситуація особливо загострилась в останні дні - як у столиці, так і в країні загалом.

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