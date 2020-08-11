В Днепре водитель набросился с перцовым баллончиком на мужчину, который переводил через дорогу бабушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение жительницы Днепра в соцсети.

Отмечается, что мужчина переводил пожилую женщину через дорогу, из-за чего приостановилось движение автомобилей. Это не понравилось водителю мерседеса, поэтому он напал на мужчину.

Женщине надо было сесть на 136-й автобус, и мужчина решил ей помочь. Они переходили дорогу в неположенном месте, потому что бабушке трудно было идти к переходу.

Машины остановились и пропустили мужчину с бабушкой, за исключением черного мерседеса, водитель которого начал ругаться.

Сначала возник словесный конфликт, а затем водитель вышел из машины и брызнул мужчине в лицо газовым баллончиком. Когда тот отвернулся, водитель еще и дважды ударил его бейсбольной битой по спине.

На месте инцидента сразу же столпились люди, а водителя мерседеса убедительно попросили не уезжать. Нападающего задержала полиция и сопроводила в участок.

"Баллончик является спецсредством и запрещен к применению в отношении пожилых людей, детей, инвалидов и беременных. А это ч*о на Мерседесе видимо возомнило себя богом, забыв что завтра кто-то также поступит с его родителями", - пишут в комментариях.

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