В Днепре водитель троллейбуса вытолкал за ноги пенсинера, из-за чего тот стал инвалидом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Инцидент произошел в июне 220 года в троллейбусе на 5 маршруте. Водитель выбросил из салона пенсионера, в результате чего пострадавший получил переломы руки и стал инвалидом.
Пенсионер рассказал, что конфликт с водителем начался из-за отсутствия сидячих мест в салоне. В ответ на замечание пассажира водитель начал ему хамить, после чего пенсинер спросил фамилию водителя. Водитель выбежал на улицу, схватил пенсионера за ноги и начал вытаскивать из троллейбуса. Пенсионер упал на асфальт головой вниз и получил перелом запястья руки. Видео инцидента опубликовали в соцсети.
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После этого конфликта пенсионер подал заявление в полицию, однако ему отказали в расследовании и, как уверяет пенсионер, даже уничтожили его заявление. В результате потерпевший написал уже четыре заявления в полицию, однако расследование по данному факту так и не ведется, уголовное производство не открыто, и медицинскую экспертизу не назначили.
Пенисонер был вынужден оплатить медицинское заключение из собственного кармана. В настоящее время он занимается оформлением инвалидности.
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