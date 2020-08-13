Потерпевший уже четыре раза обращался в полицию

В Днепре водитель троллейбуса вытолкал за ноги пенсинера, из-за чего тот стал инвалидом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Инцидент произошел в июне 220 года в троллейбусе на 5 маршруте. Водитель выбросил из салона пенсионера, в результате чего пострадавший получил переломы руки и стал инвалидом.

Пенсионер рассказал, что конфликт с водителем начался из-за отсутствия сидячих мест в салоне. В ответ на замечание пассажира водитель начал ему хамить, после чего пенсинер спросил фамилию водителя. Водитель выбежал на улицу, схватил пенсионера за ноги и начал вытаскивать из троллейбуса. Пенсионер упал на асфальт головой вниз и получил перелом запястья руки. Видео инцидента опубликовали в соцсети.

После этого конфликта пенсионер подал заявление в полицию, однако ему отказали в расследовании и, как уверяет пенсионер, даже уничтожили его заявление. В результате потерпевший написал уже четыре заявления в полицию, однако расследование по данному факту так и не ведется, уголовное производство не открыто, и медицинскую экспертизу не назначили.

Пенисонер был вынужден оплатить медицинское заключение из собственного кармана. В настоящее время он занимается оформлением инвалидности.

Напомним, днепрянин перевел бабушку через дорогу и "получил" от водителя: кричащие кадры.

Также Politeka писала, что произошла трагедия в Днепре: в серьезном ДТП оборвалась жизнь годовалого ребенка, кадры с места аварии.