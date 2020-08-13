В Днепре мужчина средь бела дня напал на несовершеннолетнюю и применил против нее шокер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что инцидент произошел на территории жилого массива "Победа", по адресу бульвар Славы, 21.

Мужчина в лифте напал на 14-летнюю девочку. Он ударил шокером и отобрал телефон.

После этого девочка выбежала на пожарную лестницу начала звать на помощь. В этот момент во дворе было много мужчин, поэтому нападавшего быстро поймали и вызвали полицию.

Ранее также сообщалось, как в Днепре 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения насильно затащил несовершеннолетнюю девушку в свое авто и пытался убежать, однако благодаря неравнодушному прохожему его удалось остановить и задержать.

По данным местных СМИ, пьяный мужчина проезжал на автомобиле Chevrolet Aveo мимо тротуара и начал приставать к прохожей, которой оказалась несовершеннолетняя. Мужчина предложил ей сесть в его машину и поехать к нему домой. Девушка категорически отказала мужчине, и тогда он вышел из машины, насильно затащил ее в салон и попытался скрыться, однако его заметил прохожий и сообщил об инциденте в полицию.

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