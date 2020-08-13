Потерпілий вже чотири рази звертався в поліцію

У Дніпрі водій тролейбуса виштовхав за ноги пенсінера, через що той став інвалідом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Інцидент стався в червні 220 року у тролейбусі на 5 маршруті. Водій викинув із салону пенсіонера, в результаті чого потерпілий отримав переломи руки і став інвалідом.

Пенсіонер розповів, що конфлікт з водієм почався через відсутність сидячих місць в салоні. У відповідь на зауваження пасажира водій почав йому грубіянити, після чого пенсінер запитав прізвище водія. Водій вибіг на вулицю, схопив пенсіонера за ноги і почав витягати з тролейбуса. Пенсіонер впав на асфальт головою вниз і отримав перелом зап'ястя руки. Відео інцидента опублікували в соцмережі.

Після цього конфлікту пенсіонер подав заяву в поліцію, однак йому відмовили у розслідуванні і, як запевняє пенсіонер, навіть знищили його заяву. В результаті потерпілий написав уже чотири заяви в поліцію, проте розслідування за даним фактом так і не ведеться, кримінальне провадження не відкрито, і медичну експертизу не призначили.

Пенісонер був змушений оплатити медичний висновок з власної кишені. В даний час він займається оформленням інвалідності.

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