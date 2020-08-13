В Днепропетровской области молодая женщина разгуливала по улице с непривычными "аксессуарами" - боеприпасами и с поддельными документами в сумочке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, в Кривом Роге у местной жительницы изъяли корпус "ВОГ-17", запал к гранате и паспорт с признаками подделки. Известно, что днепрянке 24 года.

По данным полиции, им позвонили и проинформировали о том, что на улице Пушкина в Кривом Роге находится женщина, поведение которой вызывает подозрения. Во время проверки документов женщина показала полицейским паспорт с явными признаками подделки. Вскоре полицейские установили реальные паспортные данные нарушительницы из Кривого Рога.

Пполиция открыла два уголовных производства по данному факту: по ч. 1 ст. 358 (о подделке документов) и по ч. 1 ст. 263 (о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.

Теперь жительнице Кривого Рога грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Полицейские будут выяснять, зачем девушка хранила в своей женской сумочке боеприпасы, а также откуда они вообще у нее взялись.

Следует отметить, что выстрел ВОГ-17, найденный у девушки в сумочке, был разработан в научно-производственном объединении "Базальт" еще в конце 60-х годов. Он разрабатывался как боеприпас для автоматического гранатомета АГС-17. На Донбассе во время вооруженной агрессии России такие боеприпасы применяют в качестве противопехотных минно-взрывных устройств.

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